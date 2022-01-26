Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı arttı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2021 yılında 1 milyon 153 bin 165 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

2021 yılında trafiğe kaydı yapılan elektrikli ve hibrit araç sayısı önceki yıla göre yüzde 62 arttı. 2021 yılında 56 bin 783 elektrikli ve hibrit araç trafiğe çıktı. 2020 yılında 21 bin 574 elektrikli ve hibrit aracın kaydı yapıldı.

Türkiye'de 2021 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11 artarak 1 milyon 153 bin 165 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 adet oldu. Böylece 2021 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1'ini otomobil, yüzde 21,4'ünü motosiklet, yüzde 17,8'ini kamyonet, yüzde 10,7'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,2 artarken otomobilde yüzde 32,6, motosiklette yüzde 26,7, kamyonette yüzde 22,2, otobüste yüzde 17,3, kamyonda yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,0 ve traktörde yüzde 1,9 azaldı.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 44,1, motosiklette yüzde 32,0, traktörde yüzde 8,3, kamyonette yüzde 7,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,0, otomobilde yüzde 45,8, otobüste yüzde 16,4 minibüste yüzde 0,3 azaldı.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

906 BİN ARACIN DEVRİ YAPILDI



Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 67,5'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 5,7'sini motosiklet, yüzde 4,9'unu traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,7'si Renault, yüzde 9,7'si Toyota, yüzde 8,1'i Fiat, yüzde 8,0'ı Citroen, yüzde 6,9'u Peugeot, yüzde 6,3'ü Hyundai, yüzde ,5,8'i Volkswagen, yüzde 5,6'sı Honda, yüzde 5,3'ü Opel, yüzde 4,4'ü BMW, yüzde 3,8'i Skoda, yüzde 3,8'i Audi, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 2,3'ü Volvo, yüzde 2,2'si Mercedes-Benz, yüzde 1,2'si Ford, yüzde 1,0'ı Jeep, yüzde 0,9'u Seat, yüzde 0,9'u Kia, yüzde 0,5'i Nissan ve yüzde 4,0'ı diğer markalardan oluştu.