Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonsporlu Enis Destan: Bundesliga'da oynamak istiyorum - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonsporlu Enis Destan: Bundesliga'da oynamak istiyorum

        Trabzonspor'un 21 yaşındaki golcüsü Enis Destan, Trabzonspor'da iz bırakıp sonrasında da Almanya Bundesliga'ya transfer olmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enis Destan'ın hayali Bundesliga!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor’un genç forveti Enis Destan, bordo-mavili kulübün dergisine röportaj verdi.

        Trabzonspor'a transfer süreci ile ilgili konuşan Destan, "Altınordu’da iyi sezon geçiriyordum. O süreçte herkes gibi Avrupa’da oynama hayallerim vardı ve teklifler de gelmeye başlamıştı. Gelişmeleri ailemle, başkanımla ve hocalarımla sürekli konuşuyorduk. Tam o süreçte Trabzonspor’dan teklif geldi. Çok büyük bir kulüpten davet alırsanız ister istemez yönünüzü oraya çevirirsiniz. O sezon da Trabzonspor şampiyonluğa oynuyordu. Teklif geldikten sonra çok kısa sürede karar verdim. Geriye dönüp baktığımda doğru karar vermişim çünkü en doğru yerdeyim" dedi.

        REKLAM

        "İHTİYAÇ OLDUĞUNDA STOPER VE 6 NUMARA OYNADIM"

        Küçük yaş gruplarında forvet oynadığını, Altınordu'ya da forvet olarak gittiğini belirten ancak oradaki ihtiyaçtan dolayı stoper pozisyonunda da oynadığını hatırlatan Destan, "Oradaki ihtiyaçtan dolayı stoper oynatmaya başladı beni hocam. Başarılı da oldum sanırım ki birkaç sezon öyle devam etti. Ama hocam ve başkanımla bunu hep tartıştım, forvette daha iyi olacağımı söylüyordum.

        Sezon başlamadan forvet oynuyor ama maçlar başlayınca ihtiyaçtan yine stopere geçiyor ve öyle devam ediyordum. En son U17’deyken sezon başında birkaç maçta yine forvet oynadım. Bu kez çok iyi performans gösterince nihayet istediğim mevkide kaldım. Ama A takıma yükseldikten sonra da, maçlarda öne geçtiğimizde ve yine ihtiyaç olduğunda çok kez stoper ve 6 numarada görev aldım. O mevkilere alışığım yani. Şimdi de ihtiyaç olunca savunmada elimden geleni yaparım. Ama en verimli olduğum yer tabii ki forvet" diye konuştu.

        REKLAM

        "WARTA POZNAN BANA ÇOK ŞEY KATTI"

        Kiralık olarak gittiği Polonya'nın Warta Poznan takımında geçirdiği süreçle ilgili yaşadıklarıyla alakalı ise genç forvet, "İlk başta çok zorlandım ama sonrası mükemmeldi bence. Genç yaşımda bana çok şey öğretti. Psikolojik olarak adeta çöktüm. 2-3 ay çok kötüydü benim adıma ve her şeyi bırakacaktım neredeyse. Ama kulübün bakış açısı, ailem ve arkadaşlarımın yardımıyla bu süreci aştım ve sonrasında daha da güçlendim.

        O yaşta büyük bir tecrübe oldu o direnç ve artık hiçbir şekilde, hiçbir konuda pes etmem. Saha içi ve dışı fark etmez: Mücadele benim işim. Polonya’da yaşadıklarım hem fiziksel hem de mental açıdan bana çok şey kattı. Profesyonelliği daha iyi öğrendim. İstatistiksel olarak fazla bir şey yapamadım belki ama bence birçok açıdan büyük gelişim kaydederek geri döndüm" ifadelerini kullandı.

        "BUNDESLIGA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

        Enis Destan, gelecek ile ilgili hedeflerine de değinerek, "Kısa vadede çok hedeflerim var, onları başardıkça daha çok motive oluyorum ve bu beni yukarıya çekiyor. İlk etapta Trabzonspor’la yeni kupalar kaldırmak, hedeflediğim gol ve asist barajını tutturmak, bunları teker teker başarmak istiyorum.

        Trabzonspor’u, bu kulübü, bu camiayı çok seviyorum. Onun dışında Altınordu ve Bayern Münih’in maçlarını da merakla takip ediyorum. Burada iz bırakıp sonrasında da çok sevdiğim Bundesliga’da oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

        "KAFA VURUŞLARIMA GÜVENİYORUM"

        Mücadeleci bir oyuncu olduğunu anlatan ve hava toplarına ve kafa vuruşlarıma güvendiğini vurgulayan Destan, "Ama daha da gelişmem gerekiyor. Ekstra antrenmanlar önemli benim için.

        Sürat ve çabukluk çalışmalarına ağırlık veriyorum. Gol vuruşlarının yanı sıra bir forvet olarak duvar olmak, pasör olmak çok önemli. Antrenmanlar sonunda hocalarımla bunun analizini yapıyoruz. Ekranda izleyip neler yapıp neler yapmamam gerektiğini belirleyip ona göre çalıyorum" cümlelerine yer verdi.

        "TOPUN OYUNDA KALDIĞI SÜREYE DEĞER VERİRDİM"

        Maç esnasında öne geçen veya puana ihtiyacı olan takımlardan bazılarının oyunu soğutmak ve zaman geçirmek için çok durduğunu bu yüzden de topun oyunda kaldığı sürenin kısaldığını dile getiren genç oyuncu, "Topun oyunda kaldığı süreye değer verirdim.

        Öne geçen veya puana ihtiyacı olan takımların bazıları oyunu soğutmak ve zaman geçirmek için çok duruyor, böylece topun oyunda kaldığı süre kısalıyor ve bu nedenle heyecan azalıyor. Nasıl bir uygulama olur bilmiyorum ama basketboldaki gibi süreleri durdurmak dahil buna bir çözüm bulunmasının futbol keyfini artıracağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        Ağzımızdaki o dolgular tehlikeli mi?
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Evlendi
        Evlendi
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Kağıt toplayıcısı büyükşehire aday
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        BIST Teknoloji Nvidia ile yarışıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Habertürk Anasayfa