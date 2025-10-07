Habertürk
        Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında yakaladığı performansla teknik adamlık kariyerindeki en iyi başlangıcına imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:49 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:49
        Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi!
        Trendyol Süper Lig’de geride kalan 8 haftalık bölümde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 17 puanla lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde milli araya 2. sırada girdi. Bordo-mavililer, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda söz konusu haftalarda 18 puan elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu sezon ise şampiyonluk sezonunun ardından en iyi başlangıcına imza attı.

        210 GÜNLÜK ÇALIŞMA MEYVELERİNİ VERİYOR

        Karadeniz ekibinde, Abdullah Avcı’nın ayrılığı ve Şenol Güneş’in görevi bırakmasının ardından Trabzonspor’da Fatih Tekke ile başlayan kabuk değişimi meyvelerini vermeye başladı. Bordo-mavililerde sezon başında kadroda yapılan köklü değişimle Tekke ve ekibinin 210 günlük yoğun çalışma sürecinin ardından bordo-mavililer sahada istediğini almaya başladı. Trabzonspor, geride kalan 8 haftada elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk sezonunu hatırlatan bir çıkış yakaladı.

        FATİH TEKKE YUVADA KENDİNİ BULDU

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinin en iyi sezon başlangıcını bordo-mavili takımda gerçekleştirdi. Bu sezon Kocaelispor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Fatih Karagümrük ve Kayserispor maçlarını kayıpsız geçen Trabzonspor, evinde Samsunspor ve Gaziantep FK ile berabere kalırken, deplasmanda ise Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu. 17 puanlı Karadeniz ekibinde Teknik Direktörü Fatih Tekke, 2.13 puan ortalaması yakaladı.

