Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 16.00´da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordo mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk gruptaki oyuncular rejenerasyon çalışırken ikinci gruptaki oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon ve teknik çabukluk çalışması yaptı. 5´e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo mavililerde, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına; sakatlıktan çıkan Djaniny ve Trondsen katılırken Covid-19 karantinasında bulunan Nwakaeme ile Siopis katılmadı. Siopis ve Nwakaeme´nin yarın yapılacak Covid-19 test sonucuna göre antrenmanlara başlaması bekleniyor.

Trabzonspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacak.