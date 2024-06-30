Trabzonspor'un yeni transferi Nwakaeme özel jetle Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un Suudi Arabistan Pro Lig kulübü Al-Fayha'dan kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, sağlık kontrolleri ve resmi imza için Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birlikte Londra'dan kalkan özel jetle Trabzon Havalimanı'na gelen 35 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Nwakaeme, "Taraftarların ilgisine karşılık vermeyi umuyorum. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Instagram'a video attığımızda henüz anlaşmamız tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum. Nevzat Bey'e ve başkanımıza teşekkür ederim. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim." diye konuştu.

"ONUACHU İLE KONUŞTUM"

Nijeryalı vatandaşı Onuachu ile de Trabzon'a gelmeden önce görüştüğünü belirten Nwakaeme, "Onuachu ile konuştum. Burada ne kadar mutlu olduğunu bana söyledi. Ancak şu anki durumuyla ilgili bir bilgim yok açıkçası." ifadesini kullandı.

2018-2022 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme, daha sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Fayha'ya imza atmıştı. 2023/24 sezonunda 27 maça çıkan 35 yaşındaki sol kanat, 6 gol ve 5 asist kaydetti.

Nwakaeme, bir önceki Trabzonspor döneminde ise 145 maçta 47 gol atıp 40 asist yapmıştı.