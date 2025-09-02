Habertürk
        Trabzonspor'un yeni kalecisi açıklandı!

        Trabzonspor'un yeni kalecisi açıklandı!

        Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasının ardından Trabzonspor, kaleci arayışlarına başladı. Konyaspor, kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 15:31 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:31
        Trabzonspor'un yeni kalecisi açıklandı!
        Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci arayışlarına hız verdi.

        Bordo-mavililer, Konyaspor'un file bekçisi Deniz Ertaş için resmi temaslara başladı.

        Konyaspor cephesi ise kaleci Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

        Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel kalecimiz Deniz Ertaş'ın Trabzonspor Kulübü'ne olası transferi konusunda, Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan arasında görüşme yapılmıştır.

        Bu süreçte kulübümüzün ve futbolcumuzun menfaatleri ön planda tutulmakta olup, nihai karar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."

        Trabzonspor cephesinde ise transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

        Habertürk Anasayfa