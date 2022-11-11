Konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı yaptığı konuşmasında, Ankaragücü’nün Teknik Direktörü Ömer Erdoğan bir değişimin içine girdiğini aktararak, “Oyun kurmaya çalışıyorlar. Merkezde orta sahada çok hareketli rotasyonlu oynuyorlar. Önde de hareketli ve rakip arkası koşu yapan oyuncuları var. Biz burada üçüncü bölgede nasıl baskı yapacağız duran oyunda, akan oyunda ikinci bölgede neler yapacağız ve topa sahip olduğumuzda da hangi organizasyonları yapacağımızı çalıştık. Bazen çalıştığınızın karşılığı olamayabiliyor. Şöyle; zemin bir kere çok kötü. Futbolun kalitesini daha iyi artırabilmemiz için genel olarak bunun üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. İki takım adına da kötü. İki takım da oynamaya çalışıyor çünkü. Bunun kalitesini artırabilmek için bu zeminlerin daha standart hale gelmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi. “KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK"

İlk yarıda ne MKE Ankaragücü’nün ne de Trabzonspor’un üstün geldiğini dile getiren Avcı, “Dalgalı bir oyun. Topun havada dolaştığı, aksiyonun olduğu, birisinin bireysel hata yapması ve ikinci topun kimin aldığı, duran toptan bir şey çıkar mı gibi bir oyun vardı. Sonra biz bir hamle yaptık ikinci yarıda. İkinci yarı itibarıyla oyun bizim elimize geçti. Hem topa sahip olarak oynadık hem de hücum hamleleri yaptık. Doğru zamanda da golü bulduk. Golden hemen sonra duran top, korner arkasından da penaltı. Belki oyun 3-5 dakika daha devam etse başka bir hamle yapacaktık. Sonra oyun 1-1’e geldi. Tekrar denedik kazanmak için. Kazanmak için gelmiştik ama bugün itibarıyla bu gerçekleşmedi” değerlendirmesini yaptı.

Trabzonspor taraftarına teşekkür ettiğini belirten Avcı, “Her zaman ve her yerde takımlarını destekliyorlar. Ankaragücü taraftarına da parantez açmak lazım. Onlar da senelerdir taraftar kültürünü çok etkin bir şekilde kullanıyor. Onları tebrik etmek lazım” dedi.

Avrupa kupaları, Süper Kupa ve lig olmak üzere 22 müsabakayı bugün itibarıyla bitirdiklerini hatırlatan Avcı, “5 haftalık bir süreç var. Bu bir ara değil. Devre arası daha olmadı. Biz bu arada özellikle 22 maç artı lig sürecinde oyun-oyuncu üzerinden swap analizi yapacağız. Artılarını eksilerini, güçlü güçsüz yanlarını masa üzerine yatıracağız. Biraz oyundan toptan futboldan uzak kalıp bir haftalık süreçte tekrar enerjimizi yukarı çekip bu analizleri yapıp arada tekrarlarımızı yaparak planlarımızın ve oyuncumuzun üzerinden bir daha geçerek tekrar ilk devrenin sonuna kadar 18. maça kadar duruma bakıp genel değerlendirme takım üzerinden yaparız” ifadelerini kullandı.

“TRABZONSPOR'UN OLDUĞU HER YERDE YARIŞ VARDIR”

Avcı, şöyle devam etti:

“Trabzonspor’un olduğu her yerde yarış vardır. Bugün Trabzonspor ligde yarışacaktır. 13. hafta bazı takımlar dalgalanır. Bizi şöyle tarif edeyim: İyi miyiz? Değiliz. Kötü müyüz? O da değil. Böyle arada giden bir durumumuz var. Bunu daha yukarı nasıl çekebiliriz konusunda fiziksel, taktiksel ve zihinsel olarak tüm çalışmalarını oyun-oyuncu üzerinden yapacağız.” “HER YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ”

Trabzonspor’dan 14 oyuncunun milli takımlara gittiği bilgisini veren Avcı, “Dünya Kupası’na gidenler var. Bu süreci Trabzon-Antalya kamp sürecini çalışarak en iyi şekilde geçirip tekrar Trabzonspor yarışacaktır. Avrupa kupasında varız. Türkiye Kupası başlayacak. Ligdeyiz. Her yarışın içinde olacağız. Bunun için sabırlı ve her zaman daha iyisin yaparak var olan kalitemizi daha iyi yansıtmaya çalışacağız” diye konuştu.

“ÇOK OYUNCUYA İHTİYACIMIZ YOK”

Sakatlanan oyuncularını basın toplantılarında dile getirmediğini savunan Avcı, “Ancak, üç oyuncum sezon başı oynayan banko oyuncum. Edin Visca, Bruno Perez ve Dorukhan devreye kadar bizimle değil. Hatta Dorukhan sezonu kapattı. Bunlar bizim 11’imizde oynayan üç oyuncumuz. Bruno ve Visca bizim için yeni bir transfer olarak arada bizim takımımıza katılıp kalitemizi daha yukarı çekecekti. Kadro kalitemiz var. Çok oyuncuya ihtiyacımız yok. Aslında oyunu daha iyi nasıl yapabiliriz konusunu takımımız bütçesine göre, yabancı sayısına göre değerlendirmesini yapacağız” dedi.