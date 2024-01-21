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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 5-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, "Çok detaya girmeden şöyle diyebiliriz, ilk yarı dengede bir oyun vardı. Savunma bireysel performansı olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik. Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız. Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Oyuna bir türlü ortak olamadık. Güzel ve şık olmadı. Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Bunun tedavisini yaparak yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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"5-1 İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Basın toplantısında konuşan Avcı, "Hayata devam edeceğiz. 5-1'i telafi etmek bizim elimizde. 5-1 için taraftarlarımızdan özür dileriz. Biz de üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

"BAKASETAS AYRILDI" Bakasetas'ın veda sözleri sorulan deneyimli teknik adam, "Bakasetas ayrıldı. Hizmetleri için teşekkür ederiz. Son güne kadar etik ve düzgün davrandı. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz." açıklamasını yaptı. "ÖMÜR'Ü KAZANMAK İSTİYORUZ" Kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ile ilgili konuşan Avcı, "Abdülkadir Ömür... Zaman zaman fiziksel ve zihinsel yorgunluklar olabilir. Ömür de bunu yaşıyor. Bazen başka yerde bulunmak, kendine soru sormak, destek almak iyi gelebilir. Yönetimle beraber bir karar verdik. Abdülkadir Ömür'ü kazanmak istiyoruz. hayatımda kadro dışı kelimesi çok yoktur gibi. Verilen kararlar Abdülkadir Ömür'ün kazanılmasından yanadır. Sevmeye devam edeceğiz. Profesyonel hayatta ayrılmalar da olacak, Ömür ile dostluğumuz devam edecek. Kadro dışı kelimesi doğru değil." dedi.

REKLAM UMUT BOZOK AÇIKLAMASI Bir diğer kadro dışı bırakılan isimlerden Umut Bozok ile ilgili olarak Trabzonspor'un hocası, "Umut Bozok... Ayrılmak isteyene saygımız vardır ama ayrılana kadar işlerini mükemmel yapmaları gerekir. Süreç sancılı.. Sağlıkla ilgili problemi yok. Gidecekse kulübün menfaatleri doğrultusunda bir karar aldık, bilginiz olsun." ifadelerini kullandı. "F.BAHÇE VE G.SARAY AYRILDI" Abdullah Avcı, "Fenerbahçe ve Galatasaray ayrıldı. Puan olarak, ekonomik olarak, oyuncu sayısı olarak ayrıldılar. Sene başından beri hedef üçüncülüktü. Ben de geldikten sonra ulaşılabilir ve gerçekçi hedef için devam ediyoruz. Oyun beni de tatmin etmedi. Gerçekçi oyunlarla puanları aldık biz. Kompakt olmadığımız sürece bu senaryoları yaşayabiliriz. Başka oyunlar da oynadık bu takımla. Bunların elindeki hepsi elindeki oyuncu grubuyla belirleyeceğin formasyonlar. 20'dan sonra oyuna ortak olmak istedik ama bireysel hatalar ve geniş boşluklar bizi cezalandırdı." dedi.

"ORSIC, DENSWIL, ÖMÜR, BOZOK" Trabzonspor'un hocası, "Orsic'i takip ediyoruz, Şubat'ın sonu, Mart'ın başı gibi konuşuluyor. Denswil bireysel olarak fizyoterapistlerle çalışmaya başladı. Ne zaman dönecek tam bilmiyorum. Abdülkadir Ömür ile ilgili süreç devam edecek, süreci takip edeceğiz. Ortada muhakkak buluşulur. Umut Bozok ayrılmak istiyordu, kararı bundan sonra yönetim verecek." açıklamasını yaptı. TRANSFER AÇIKLAMASI Trabzonspor'un hocası, "Ciddi mesai veriyoruz. Doğru oyuncu bulursak aramıza katacağız. Belki bir veya iki oyuncu katacağız. Mevki olarak değerlendirmiyoruz. Hangisi uygunsa alacağız. Kaç transfer ve sayı istiyorsunuz. Bizim 1 yabancı kontenjanımız var. Trabzonspor bunun zorluklarını yaşadı. Ciddi mesai veriyoruz. Doğru oyuncu bulursak aramıza katacağız. Belki bir veya iki oyuncu katacağız. Mevki olarak bakmıyoruz. Hangisi uygunsa, bütçeye uygunsa değerlendirmeye çalışacağız." sözleriyle basın toplantısını noktaladı.