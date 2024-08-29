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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Trabzonspor - St. Gallen maçı saat kaçta hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi bileti için sahaya çıkacak

        Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi biletini almak için bu akşam sahasında St. Gallen ile karşılaşacak. Play-off ilk maçında İsviçreli rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan bordo- mavililer, seyircisinin de desteği ile rakibini mağlup ederek turu geçmeyi amaçlıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 09:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:55
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        • 1

          Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında bu akşam İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.

        • 2

          Trabzonspor - St. Gallen maçı saat kaçta hangi kanalda?

          Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak. Müsabaka, ATV'den yayımlanacak.

        • 3

          Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

        • 4

          TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

          Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswill, Barisic, Mendy, Okay, Visca, Bardhi, Orsic, Enis Destan

        • 5
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