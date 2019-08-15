Trabzonspor Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Çekya ekibi Sparta Prag'ı sahasında konuk edecek ve turu geçmek için mücadele verecek. Trabzonspor ilk maçta deplasmanda 2-2 berabera kalarak avantajlı bir skor elde etmişti. İşte Trabzonspor Sparta Prag maçı muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Sparta Prag karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI DETAYLARI

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.