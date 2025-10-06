Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, son 15 sezonun en iyi ikinci ilk 8 haftasını geride bıraktı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, son 15 sezonun en iyi ikinci ilk 8 haftasını geride bıraktı!

        Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında Zecorner Kayserispor karşısında aldığı 4-0'lık farklı galibiyetle kapatanTrabzonspor, son 15 sezon içindeki en iyi ikinci dönemini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 13:44 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:21
        Trabzonspor'dan şampiyonluk sonrası en iyi başlangıç!
        Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun ilk 8 haftasında 18 puan toplayan Trabzonspor şampiyonluk sezonunun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.

        Bordo-mavililer, bu sezon son 15 sezon içerisinde en fazla puan topladığı ikinci dönemi yaşadı. 2021-2022 sezonunun ilk 8 haftasındaki puandan sadece 1 puan daha az toplayan Karadeniz ekibi, elde ettiği 17 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

        En son 2010-2011 sezonunda 17 puan elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra 2011-2012 sezonunda 13, 2012-2013 sezonunda 13, 2013-2014 sezonunda 14, 2014-2015 sezonunda 9, 2015-2016 sezonunda 10, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 9, 2018-2019 sezonunda 13, 2019-2020 sezonunda 15, 2020-2021 sezonunda 6 puan elde etti.

        Şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 18 puan toplayan bordo-mavili takım, 2022-2023 sezonunda 16, 2023-2024 sezonunda 12, 2024-2025 sezonunda 12, bu sezon da 17 puan hanesine yazdırdı.

        SADECE 1 YENİLGİSİ VAR

        Trabzonspor, ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

        Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

        Bordo-mavililer, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, sekizinci hafta ise Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

        FATİH TEKKE İLE 2 PUAN ORTALAMASINI AŞTI

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 puan ortalamasını aştı.

        Karadeniz ekibi, 8 karşılaşmada 17 puan hanesine yazdırarak maç başına 2,12 ortalamaya ulaşarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirdi.

