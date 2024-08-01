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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Trabzonspor-Ruzomberok maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'u konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj elde eden Trabzonspor'da hedef bir üst tur. İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:40
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        • 1

          Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda 2-0'ın rövanşında bu akşam Slovakya ekibi Ruzomberok'u ağırlayacak. Bu karşılaşmada Trabzonspor adına golleri Trezeguet ile yeni transfer Cihan Çanak kaydetmişti.

        • 2

          Papara Park Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

        • 3

          Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

          Bordo-mavili ekip her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. 2 farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 3 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Ruzomberok geçecek.

        • 5

          BİR ÜST TURDAKİ MUHTEMEL RAKİBİ

          Temsilcimiz turu geçmesi durumunda 3. Eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

          Borda-mavili ekip bu turda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

        • 6

          SAVİC KADRODA YOK

          Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

        • 7

          AVRUPA KUPALARINDAKİ 151.MAÇ

          Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 151. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

        • 8

          Abdullah Avcı'nın Ruzomberok maçı muıhtemel 11'i:

        • 9

          Uğurcan Çakır

        • 10

          Eren Elmalı

        • 11

          Stefano Denswil

        • 12

          Batista Mendy

        • 13

          Ozan Tufan

        • 14

          Umut Güneş

        • 15

          John Lundstram

        • 16

          Enis Bardhi

        • 17

          Mahmoud Trezeguet

        • 18

          Edin Visca

        • 19

          Denis Draguș

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