Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turu rövanş maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'u konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj elde eden Trabzonspor'da hedef bir üst tur. İşte detaylar...
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Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2.ön eleme turunda 2-0'ın rövanşında bu akşam Slovakya ekibi Ruzomberok'u ağırlayacak. Bu karşılaşmada Trabzonspor adına golleri Trezeguet ile yeni transfer Cihan Çanak kaydetmişti.
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Papara Park Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.
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Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?
Bordo-mavili ekip her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. 2 farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 3 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Ruzomberok geçecek.
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BİR ÜST TURDAKİ MUHTEMEL RAKİBİ
Temsilcimiz turu geçmesi durumunda 3. Eleme turunda Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
Borda-mavili ekip bu turda elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
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SAVİC KADRODA YOK
Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.
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AVRUPA KUPALARINDAKİ 151.MAÇ
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 151. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 150 maçta 55 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 192 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.
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Abdullah Avcı'nın Ruzomberok maçı muıhtemel 11'i:
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Uğurcan Çakır
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- 10
Eren Elmalı
- 11
Stefano Denswil
- 12
Batista Mendy
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- 13
Ozan Tufan
- 14
Umut Güneş
- 15
John Lundstram
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- 16
Enis Bardhi
- 17
Mahmoud Trezeguet
- 18
Edin Visca
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- 19
Denis Draguș