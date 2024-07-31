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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı!

        Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 21:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:29
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        Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu açıkladı!
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        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, 30 yaşındaki orta saha için kulübüne üç takist ile 1 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

        Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret; 2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret; 2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

        Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır."

        Okay, İngiliz ekibinde geçen sezon toplamda 48 maçta görev alırken 1'er gol ve asistlik performans sergiledi.

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