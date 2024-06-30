Trabzonspor, Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi

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Trabzonspor, yeni transferi Anthony Nwakaeme'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

Açıklamada, Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, ''Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.575.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %2,9'u oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzonspor'da dört sezon geçirdikten sonra Suudi Arabistan'ın Al Feiha takımına transfer olan ve son iki sezonu burada geçiren Nwakaeme, bordo-mavili kulübe geri döndü.

Trabzon havaalanında taraftarların coşkulu karşılama yaptığı Nijeryalı oyuncu bugün Trabzon Imperial Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçti.