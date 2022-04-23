Trabzonspor nasıl şampiyon olur? Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonu olma ihtimali!

Ligde 34. haftaya girilirken, Abdullah Avcı liderliğinde son maçlarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Bordo- Mavililer şampiyonluk yarışında hala en şanslı takım olarak öne çıkıyor. Bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturan 'Karadeniz Fırtınası', şampiyonluk hesapları yapıyor. Peki Trabzonspor nasıl şampiyon olur? Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonu olma ihtimalleri! ve kalan maçları neler gibi soruların yanıtı cevabı haberimizde

TRABZONSPOR NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Süper Lig'in bitimine 5 hafta var. Hala Trabzonspor , Fenerbahçe ve Konyaspor'un matematiksel olarak şampiyonluk ihtimalleri sürüyor. Ancak en büyük avantaj Trabzonspor'da! Bordo-Mavili takım kalan 5 maçta 4 puan toplarsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. İşte şampiyonluk İhtimalleri...

Bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karışılacak olan Trabzonspor, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Konyaspor ile yarışıyor. 3 takımda matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ederken Bordo-Mavili ekip maç eksiğiyle en yakın rakibine 8 puan fark atmış durumda.

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Adana Demirspor (D)

Antalyaspor

Hatayspor (D)

Altay

Başakşehir (D)

Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Trabzonspor kalan 5 maçta 4 puan daha alırsa en yakın takipçisi Fenerbahçe ve Konyaspor'un maçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.