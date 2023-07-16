Trabzonspor Mountasser Lahtimi'yi Fas'a kiraladı
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, Mountasser Lahtimi'nin Fas Ligi takımlarından Wydad Athletic Club'a kiralık transferi için anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
Bordo-mavililer, geçen sezon kadrosuna kattığı Mountasser Lahtimi'yi Fas'a kiraladı.
Trabzonspor, Faslı oyuncunun ülkesinin takımlarından Wydad Athletic Club'a kiralandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Montassir Lahtimi’nin, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak, Wydad Athletic Kulübüne kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır."
22 yaşındaki futbolcu geçen sezon sadece 10 resmi maçta Trabzonspor forması giyerken, gol veya asist katkısı yapamamıştı.