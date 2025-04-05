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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter: 4 isim değişebilir! - Fenerbahçe Haberleri

        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter: 4 isim değişebilir!

        Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray mağlubiyetinin ardından takıma neşteri vurmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcının, Trabzonspor maçında 3 futbolcuyu yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.04.2025 - 10:59 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:59
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        • 2

          Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        • 3

          Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 65 puanla ikinci sırada.

          Geçen hafta Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-2 kazanan Jose Mourinho'nun ekibi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla puan farkını 6'ya indirmişti. Sarı-lacivertli ekip, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın bay geçtiği bu hafta kazanması durumunda puan farkını 3'e düşürecek.

        • 4

          MOURINHO CEZALI

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçının ardından "saldırı" sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. 44. maddeden sevk edilen Portekizli teknik adam, alt sınır olan 5 maç ceza alsa dahi, bu cezasını ligde çekecek.

        • 5

          Galatasaray derbisinde kırmızı kart görüp, teknik direktör Mourinho gibi 44. maddeden PFDK'ye tedbirli sevk edilen Mert Hakan Yandaş da yarın oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak.

        • 6

          FRED FORMA GİYEBİLİR

          Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fred, "Hakaret" sebebiyle PFDK'ye tedbirli olarak sevk edildi.

          Fred, PFDK kararlarının maç saatine kadar açıklanması ve alt sınır olan 3 maç ceza alması halinde, bu cezasını gelecek sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.

        • 7

          TAKIMI ZEKİ MURAT GÖLE YÖNETECEK

          Galatasaray derbisinin ardından PFDK'ye tedbirli olarak sevk edilen yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic, disiplin kurulu kararlarının maç saatine kadar açıklanmaması durumunda takımın başında olamayacak.

          Mourinho, Foti ve Zufic'in yokluğunda ise Zeki Murat Göle takımın başında sahaya çıkacak.

        • 8

          FORVET HATTINDA ROTASYON

          Teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor karşısında forvet hattında Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

        • 9

          Talisca ve En-Nesyri ikilisinden birisini kulübeye çekmeyi düşünen Mourinho, orta sahada ise Dusan Tadic'e ilk 11'de şans verecek.

        • 10

          LIVAKOVIC YENİDEN KALEYE

          Sakatlığı sonrası uzun süre formasından uzak kalan ve kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Livakovic, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşabilir. Mourinho'nun bu maçta Hırvat kaleciye şans vermesi bekleniyor.

        • 11

          ÇAĞLAR-MERT DEĞİŞİKLİĞİ

          Mourinho geçtiğimiz maçlarda 3'lü savunma düzeninde şans verdiği Mert Müldür'e tekrardan formayı vermeyi düşünüyor. Mert'in kadroya girmesiyle Çağlar Söyüncü kulübeye geçecek.

        • 12
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