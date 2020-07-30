Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, geçen yılki Kurban Bayramı'nda futbolcular, teknik heyet, camianın ileri gelenleri ve kulüp çalışanları ile 13 Ağustos günü tesislerde bir araya gelerek bayramlaştıklarını, birlik ve beraberlik duygusunu tüm yoğunluğuyla hissettikleri bir gün yaşadıklarını hatırlattı.

Bugün kalabalık bir tören yapma imkanından mahrum olduklarını kaydeden Ağaoğlu, "İçinden geçtiğimiz türbülans, bizleri şimdilerde sıcak kucaklaşmalardan yoksun bırakıyor olsa da bayram mutluluğunu yaşamaktan uzak kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Trabzonspor camiası olarak bu bayramı, belki herkesten daha mutlu, herkesten daha coşkulu kutlayacağız. Çünkü futbol A takımımız, uzun yıllardır süregelen kupa özlemimize son verdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu sene Süper Lig'de vuslata erememiş olsak da kupasız geçen on yılın ardından kazandığımız bu kupa, son derece anlamlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özel bayram günlerini her türlü özlemin sona erdiği bir vuslat zamanı olarak gördüğünü de vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu Kurban Bayramı hepimiz için sadece kupa hasretinin son bulduğu değil, dargınların barıştığı, sevenlerin kavuştuğu ve her türlü özlemin son bulduğu bir bayram olsun. Sevgi, saygı, dayanışma ve anlayışın pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçirmek dileğiyle tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."