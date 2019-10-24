Trabzonspor Krasnodar maçı CANLI YAYIN! TS Krasnodar hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında Rusya'nın Krasnodar takımını konuk ediyor.

Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında ağırladığı Basel'le ise 1-1 berabere kaldı. Krasnodar karşısında gruptaki ilk galibiyetini arayacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 47 yenilgi aldı.

TRABZONSPOR - KRASNODAR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Harald Lechner

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Sörloth

AVRUPA'DA 7. RANDEVU

Trabzonspor, geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın, gruplara kalma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, grupta ise İspanya'nın Getafe takımına rakip sahada 1-0 yenilmiş, Basel'le de evinde 1-1'lik berabere kalmıştı.

KADRODA 3 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ogeny Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür, Krasnodar karşısında forma giyemeyecek.