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Trabzonspor için Fatih Terim iddiası! Yerel basın yazdı...

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve başkanlığa Ertuğrul Doğan'ı seçen Trabzonspor'da gündeme Fatih Terim geldi! Trabzon yerel basını, bordo-mavili kulübün efsane çalıştırıcıya teklif yapacağını yazdı

Giriş: 27.03.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor için Fatih Terim iddiası! Yerel basın yazdı...
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Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrasında seçime giden Trabzonspor'da başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavililerde teknik direktör konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililerin yeni yönetimi, takımın başına gelecek ismi bu hafta karara bağlayacak. Yeni yönetime göre Fatih Terim, Vincenzo Montella, Andrea Pirlo, Sergen Yalçın, İlhan Palut, Çağdaş Atan ve Fatih Tekke gibi isimler gündemde bulunuyor.

Haber61'in haberine göre Trabzpnspor'un, Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Terim'in olası teklife nasıl yaklaşacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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