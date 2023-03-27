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Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrasında seçime giden Trabzonspor'da başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavililerde teknik direktör konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-mavililerin yeni yönetimi, takımın başına gelecek ismi bu hafta karara bağlayacak. Yeni yönetime göre Fatih Terim, Vincenzo Montella, Andrea Pirlo, Sergen Yalçın, İlhan Palut, Çağdaş Atan ve Fatih Tekke gibi isimler gündemde bulunuyor.

Haber61'in haberine göre Trabzpnspor'un, Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Terim'in olası teklife nasıl yaklaşacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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