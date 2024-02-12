Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadıkları 7 maçta bordo mavililerin 3 galibiyeti bulunurken Hatayspor rakibine 2 kez üstünlük sağladı. Öte yandan ligde oynanan 2 maçta da eşitlik bozulmadı. Sporseverler, "Trabzonspor- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? " sorularına cevap arıyor. İşte Trabzonspor- Hatayspor maçına ilişkin detaylar..