Süper Lig´de oynadığı 16 maçta 23 puan toplayarak üst sıralarla puan farkını azaltan Trabzonspor, sahasında Göztepe´yi konuk edecek. Bordo-mavililer Fatih Karagümrük´ün ardından bu maçı da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı, yükselişini sürdürmeyi ve üst sıralarla da puan farkını azaltmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu´nda saat 16.00´da başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

KAZANAN KADRO İLE DEVAM

Trabzonspor´da tedavisi devam eden ve takımdan ayrı olarak çalışan Vitor Hugo´nun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Ağrıları devam eden oyuncunun Göztepe karşısında da forma giymesi beklenmiyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın Fatih Karagümrük karşısındaki kazanan 11´ini koruyarak Göztepe mücadelesine de aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

GÖZTEPE İLE 25´İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Trabzon´da oynayacakları maçla birlikte ligde 25´inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor´un 10, Göztepe´nin 5 galibiyeti bulunurken, 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny