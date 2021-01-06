Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi ağırlıyor.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE
STAT: Medical Park
SAAT: 16:00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: BeIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Pereira, Kamil Ahmet, Flavio, Faruk Can, Safa, Ahmet Can Kaplan, Ahmet Canbaz, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye
YEDEKLER: Megyeri, Titi, Dzenan, Gassama, Yalçın, Kubilay, Beykan, Burak, Mossoro, Tripic
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
MAÇTAN NOTLAR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yükselişe geçerek 23 puanla 7. sıraya tırmanan bordo-mavililer, Göztepe'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de son 4 maçından sadece 1 beraberlik elde edip 3 yenilgi alan Göztepe kötü gidişe dur demek için sahada...
Karadeniz ekibinde, stoper oyuncu Vitor Hugo'nun sakatlığı bulunuyor.
25. RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, ligde 25. kez karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.
TRABZONSPOR, TRABZON'DA ZORLANIYOR
Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi. 2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
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