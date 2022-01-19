79' Cornelius | 68' Umut Nayir

STAT: Medical Park

HAKEM: Alper Ulusoy

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

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TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Cornelius

YEDEKLER: Erce, Siopis, Salih, Yusuf, İsmail, Yunus, Murat Cem, Ahmetcan, Puchacz, Serkan Asan

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı (Cezalı)

GİRESUNSPOR: Okan, Hayrullah, Alexis, Diarra, Aziz Behich, Zeki, Flavio, Sergio, Shapi Suleymanov, Diabate, Umut Nayir

YEDEKLER: Onurcan, Göktan, Douglas, Fatih, Sergen, Metin Caner, Arda, Champness, Balde, Furkan

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.