Trabzonspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray, Nagatomo'nun karambolde ani vuruşu ile bu kötü dönemde çok önemli bir puan kazanmış oldu. Brugge maçının yorgunluğuna rağmen Ömer Bayram yine her zamanki gibi çok iyi bir pefrormans gösterdi. Trabzonspor'da başta Campi olmak üzere iki stoper mükemmele yakın oynadılar. En büyük hayal kırıklığı Nwakaeme idi. Adeta takımının el freni oldu.