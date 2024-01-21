Trabzonspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Kıran kırana geçmesi beklenen maç öncesinde iki takımda eksikler dikkat çekerken, zorlu mücadele ligin zirvesini doğrudan ilgilendiyor. Ligin 21. haftasında 2. sırada yer alan Galatasaray, ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Peki, "Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...