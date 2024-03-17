Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yabacı madde yağdı!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Dusan Tadic, tribünden gelen madde sonrası yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, yoğun madde atılması sonrası yardımcılarını da orta noktaya çağırdı. Oyun durdu. İşte yaşananlar...
- 1
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında tribünden atılan yabancı maddeler sonrası oyun durdu.
- 2
Trabzonspor'un kullanacağı korner öncesinde ceza sahası içine yoğun şekilde yabancı madde yağdı. Fenerbahçeli Edin Dzeko, kısa bir süre yerde kaldı. 2 dakika boyunca oyun bu noktada durdu. Korner atılmasından sonra oyun devam etti.
- 3
Oyun devam ettikten sonra Fenerbahçe, kendi sol kanadından hücum ederken Dusan Tadic tribünden gelen madde sonrası yerde kaldı.
-
- 4
Aynı anda yoğun maddelerden etkilenen bir diğer isim de yardımcı hakem Kerem Ersoy oldu.
- 5
Halil Umut Meler, o anda yardımcılarını da yanına çağırdı ve hakemler orta noktada toplandı. Stadyumdan yabancı madde atılmaması yönünde anons yapıldı.
- 6
Oyun yaklaşık 3 dakika durduktan sonra yeniden devam etti.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16