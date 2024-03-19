Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için gözler hukuk ve disiplin kurulunda! Ceza süreci nasıl işleyecek? - Trabzonspor Haberleri

        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda! Ceza süreci nasıl işleyecek?

        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için gözler disiplin sürecine çevrildi. Trabzonspor Kulübü'ne nasıl bir ceza verilecek? Saldırganlara müdahale eden Fenerbahçeli oyuncular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturmasına devam ederken hakem ve temsilci raporları da bugün hukuk kuruluna ulaşacak. TFF Hukuk Müşavirliği, yapacağı değerlendirme sonrası Disiplin Kurulu sevklerini açıklayacak. Yönetmeliklere göre Trabzonspor ve olaya karışan tüm isimlerin kurula sevk edilmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübe, yaşanan olaylardan dolayı para cezası ya da saha kapatma (seyircisiz oynama) cezası verilmesi gündemde...

        TRABZONSPOR'A 5 MAÇ CEZA KAPIDA

        Trabzonspor'un usulsüz seyirci alma, küfürlü ve çirkin tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, bordo-mavililer bu durumda en az 5 maç saha kapatma cezası alabilir...

        OSAYI, BATSHUAYI VE OOSTERWOLDE DE PFDK'YA SEVK EDİLEBİLİR

        Fenerbahçe'de ise taraftarların saldırılarına müdahale eden ve karşılık veren Osayi, Batshuayi ve Oosterwolde'nin de PFDK'ya sevki merak konusu oldu. Kritik detay ise bu durumda talimat FDT'nin 45. maddesi uyarınca yapılıyor. Bu maddenin karşılığı, 3 ila 5 maçtan men... Ancak oyunculara karşı tahrik maddesi devreye girerse, bu da cezaların 1/3 oranında düşürülmesi demek. Bugün sevklerin, perşembe günü cezaların açıklanması bekleniyor.

        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Haberi Görüntüle
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Haberi Görüntüle
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Haberi Görüntüle
        Infantino: Kabul edilemez
        Haberi Görüntüle
        "Türkiye'de skandal"
        Haberi Görüntüle
        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        Habertürk Anasayfa