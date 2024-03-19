Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için gözler hukuk ve disiplin kurulunda! Ceza süreci nasıl işleyecek? - Trabzonspor Haberleri

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için gözler hukuk ve disiplin kurulunda! Ceza süreci nasıl işleyecek? - Trabzonspor Haberleri

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TFF, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili soruşturmasına devam ederken hakem ve temsilci raporları da bugün hukuk kuruluna ulaşacak. TFF Hukuk Müşavirliği, yapacağı değerlendirme sonrası Disiplin Kurulu sevklerini açıklayacak. Yönetmeliklere göre Trabzonspor ve olaya karışan tüm isimlerin kurula sevk edilmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübe, yaşanan olaylardan dolayı para cezası ya da saha kapatma (seyircisiz oynama) cezası verilmesi gündemde...

TRABZONSPOR'A 5 MAÇ CEZA KAPIDA Trabzonspor'un usulsüz seyirci alma, küfürlü ve çirkin tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, bordo-mavililer bu durumda en az 5 maç saha kapatma cezası alabilir...

OSAYI, BATSHUAYI VE OOSTERWOLDE DE PFDK'YA SEVK EDİLEBİLİR Fenerbahçe'de ise taraftarların saldırılarına müdahale eden ve karşılık veren Osayi, Batshuayi ve Oosterwolde'nin de PFDK'ya sevki merak konusu oldu. Kritik detay ise bu durumda talimat FDT'nin 45. maddesi uyarınca yapılıyor. Bu maddenin karşılığı, 3 ila 5 maçtan men... Ancak oyunculara karşı tahrik maddesi devreye girerse, bu da cezaların 1/3 oranında düşürülmesi demek. Bugün sevklerin, perşembe günü cezaların açıklanması bekleniyor. Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı Haberi Görüntüle Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz! Haberi Görüntüle Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor? Haberi Görüntüle Infantino: Kabul edilemez Haberi Görüntüle "Türkiye'de skandal" Haberi Görüntüle REKLAM