Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonrası saha karıştı. Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya indi ve Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

TFF'DEN OLAYLI MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Olaylı maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.

Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez.

Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın."

ALİ KOÇ: GEREKİRSE ALT LİGE DÜŞERİZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı maçın ardından kulüp televizyonunda sert açıklamalarda bulundu. Olayların organize olduğunu belirten Koç, maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ali Koç ayrıca, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa ettiğini duyururken, ligden çekilmeyle ilgili, "Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok! Gerekirse alt lige düşeceğiz" ifadesini kullandı.

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TRABZONSPOR BAŞKANI: HİÇ KİMSE TARAFTARIMIZI OLAYLARIN ÖNÜNE MEZE ETMEYE KALKMASIN

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da olaylı karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kulüp yönetiminin tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip ettiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti;

"Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır.Şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki; hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın! Buna asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz."