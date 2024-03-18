Infantino'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
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Şiddetin saha içi ve saha dışında yeri olmadığını belirten Infantino açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrasında yaşanan şiddet kesinlikle kabul edilemez; saha içinde veya saha dışında, bunun sporumuzda veya toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve tekrar söyleyeceğim; futbolda istisnasız tüm oyuncuların, dünyanın her yerindeki pek çok insana bu kadar keyif veren bir oyunu oynayabilmek için güvende ve emniyette olması gerekiyor. İlgili makamları buna her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon'daki şok edici olayların faillerinin yaptıklarının hesabını vermeye çağırıyorum."
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NELER OLDU?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.
Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.
Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.
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12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.