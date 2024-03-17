Trabzonspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

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13' Fred

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

STAT: Papara Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Edin Visca, Pepe, Trezeguet, Enis Destan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla 2. sırada giriyor.

Ev sahibi Trabzonspor ise son haftalarda formda bir grafik çiziyor. Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Abdullah Avcı'nin öğrencileri son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak ligdeki üçüncülük yarışında yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. REKLAM FENERBAHÇE’NİN BU SEZONKİ DEPLASMAN KARNESİ GÜVEN VERİYOR Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan toplayan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü. Ligde oynadığı son 8 deplasman maçından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, seriyi Trabzonspor maçında da sürdürüp şampiyonluk hedefinde önemli bir adım daha atmak istiyor. SON 7 TRABZON DEPLASMANINDA 1 GALİBİYET Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde etti. 6’sı Süper Lig, 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 7 maçta bordo-mavili ekip 5 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzon’daki son galibiyetini Süper Lig’in 2020-2021 sezonunun 27’nci haftasında rakibini 1-0 mağlup ederek almıştı. REKLAM 9 İSİM SINIRDA Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

● Bu sezon Fenerbahçe'ye konuk olduğu Süper Lig maçını 3-2 kazanan Trabzonspor, 2001 senesinden bu yana sarı-lacivertlileri üst üste iki kez mağlup edemiyor. Karadeniz ekibinin bu rekabette lig dublesi yaptığı son sezon 1990/91'di. ● Trabzonspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, bu deplasmanda üst üste 3+ mağlubiyet aldığı son süreci Eylül 1998-Aralık 2001 arasında yaşadı (4 maç). ● Abdullah Avcı'nın göreve döndüğü 23 Ekim 2023'ten bu yana Süper Lig'de Galatasaray (53) ve Fenerbahçe'nin (49) ardından en fazla puan toplayan takım Trabzonspor (37; 11G 4B 6M). REKLAM ● Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, üst üste daha fazla dış saha galibiyeti aldığı son süreçte lig tarihinin en uzun serisini yakaladı (Ocak-Ekim 2011 arasında 12 maç).

● İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Trabzonspor (1G), daha önceki 18 karşılaşmada aldığı mağlubiyet sayısını geride bıraktı (9G 8B 1M). ● Bu sezon deplasmanda oynadığı 14 Süper Lig maçının 13'ünü kazanan Fenerbahçe, kulüp tarihinde daha fazla dış saha galibiyeti aldığı tek sezonu 2020/21'de geçirdi (14). ● Süper Lig'de bu sezon ilk golü yediği maçlardan en fazla puan çıkaran takım Fenerbahçe (19; 6G 1B 1M). Açılışını yaptığı 17 karşılaşmanın 14'ünden galip ayrılan Trabzonspor (1B 2M), bu statta 1-0'ı bulduğu dokuz maçta 24 puan topladı (8G 1M). ● Trabzonspor'un şubat ayından bu yana Süper Lig'de attığı 10 golün (kendi kalesine hariç) altısında Trezeguet'nin payı bulunuyor (4 gol & 2 asist). Mısırlı oyuncu, bordo-mavili ekibin formasıyla Fenerbahçe'ye rakip olduğu üç lig maçında iki gol sevinci yaşadı.

● Süper Lig'de görev yaptığı son dört maçta üç golde pay sahibi olan Mert Hakan Yandaş (2 gol & 1 asist), daha önceki 25 karşılaşmada ulaştığı sayıyı yakalamak istiyor (4 asist). ● Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu iki takımdan biri Fenerbahçe (11; diğeri Galatasaray). Avcı, Trabzonspor'un başında sarı-lacivertlilere rakip olduğu beş karşılaşmanın sadece birini kaybetti (3G 1B).