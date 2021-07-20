Bordo-mavili takımın internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, futbolcunun dün akşam yapılan antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğine darbe aldığını bildirdi.

Çelik, "Oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.