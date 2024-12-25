Trabzonspor'da Simon Banza fırtınası!

Ligin geride kalan 17 haftasında topladığı 19 puanla 13'üncü sırada yer alarak beklentilerin uzağında kalan bordo-mavili takımda, 10 oyuncu fileleri havalandırdı.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, 10 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

ON OYUNCU GOL SEVİNCİ YAŞADI

Süper Lig'in ilk yarısında 24 gole imza atan Trabzonspor'da 10 futbolcu fileleri havalandırdı.

Yaptığı 16 müsabakanın 13'ünde ağları sarsmayı başaran bordo-mavili takımda Banza, Cham, Visca, Ozan Tufan, Malheiro, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme gol sevinci yaşayan oyuncular oldu.

BANZA, GOLLERİN YARISINA YAKININI KAYDETTİ

Trabzonspor'un en golcü oyuncusu Simon Banza, gollerin yüzde 41,6'sını kaydetti.

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Bordo-mavili futbolcu, 13 maçta forma giyerken rakip filelere 5'i penaltıdan olmak üzere 10 gol bıraktı. Edin Visca ve Cham 3'er gol, Ozan Tufan da 2 gol kaydetti. Malherio, Denswil, Okay Yokuşlu, Draguş, Umut Bozok ve Nwakaeme de birer gol atan oyuncular oldu.