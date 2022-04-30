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Trabzonspor'da sezonun yıldızları!

38 yıl sonra şampiyonluk kupasına kavuşan Trabzonspor'da Abdullah Avcı yönetiminde takım oyunu ön plana çıkarken bazı isimlerin yıldızı biraz daha çok parladı. İşte sezona damga vuran oyuncular...

30.04.2022 - 22:38 | Güncelleme: FUTBOL

  • Sezonun büyük bölümünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, 35. haftada mutlu sona ulaştı. Uzun yıllar sonra zaferi tadan bordo-mavililerde bazı isimler şampiyonluğa giderken bir adım öne çıktı.

  • ANTHONY NWAKAEME

    2018'de katıldığı bordo-mavililerde sempatik tavırları ve üst düzey yeteceğiyle kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Bu sezon hem golleri hem de asistleriyle belki de takımı taşıyan 1 numaralı oyuncuydu. Ligde 27 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı oyuncu, 11 gol atarken 10 da asist yaptı. Son haftalarda performansında düşüş olunca bordo-mavililerin galibiyet serisi de bitti.

  • ANDREAS CORNELIUS

    Takımın en çok gol atan oyuncusu... 34 maçta 15 gol ve 5 asistle yıldızlaşan Danimarkalı golcü, birçok maçta galibiyeti getiren isimdi. Şampiyonluk maçında takımının ilk golünü attı. Zafer pastasında en büyük dilimlerden birini o hak ediyor. Ligin kalan bölümünde gol kralı olmak için yarışacak.

  • UĞURCAN ÇAKIR

    Trabzonspor'u rakiplerin bir adım önüne geçirdi. Birçok büyük maçta takımını adeta ipten aldı. Antalyaspor maçında skor 1-1 iken penaltıyı kurtarark şampiyonluğu getirdi! Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. Bu sezon 2 maç kaçırırken bordo-mavililer ligdeki 2 mağlubiyetinden birini bu karşılaşmalarda yaşadı. 

  • EDIN VISCA

    11 yıl top koşturduğu Başakşehir'in şampiyonluğunda büyük rol alan Visca, bu kez bordo-mavili formayla mutlu sona ulaştı. Devre arasında takıma katılan Boşnak yıldız, Başakşehir'deki performansını Trabzon'da da sürdürdü. 15 maçta 5 gol, 5 asiste imza attı. Üst üste oynanan Galatasaray, Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında attığı galibiyet golleriyle takımına kritik virajda 9 puan getirdi.

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