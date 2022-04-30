ANTHONY NWAKAEME

2018'de katıldığı bordo-mavililerde sempatik tavırları ve üst düzey yeteceğiyle kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Bu sezon hem golleri hem de asistleriyle belki de takımı taşıyan 1 numaralı oyuncuydu. Ligde 27 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı oyuncu, 11 gol atarken 10 da asist yaptı. Son haftalarda performansında düşüş olunca bordo-mavililerin galibiyet serisi de bitti.