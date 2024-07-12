Trabzonspor'da Ognjen Bakic'in sözleşmesi feshedildi!

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Trabzonspor, Karadağlı orta saha oyuncusu Ognjen Bakic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."