Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ara verilen Süper Lig 87 gün sonra geri dönerken lider Trabzonspor, Göztepe deplasmanında salgın sonrasındaki ilk maçına çıkıyor! Bordo-mavililerde zorlu karşılaşma öncesinde taraftarı üzecek bir gelişme yaşandı.

Bir süredir sakatlığı bulunan ancak takımla birlikte İzmir'e giden kaptan Jose Sosa, Göztepe karşılaşması kadrosunda yer almıyor. Maç saatinde durumuna bakılan tecrübeli oyuncunun maçta forma giymesinin risk teşkil edeceği öğrenildi ve Sosa bu yüzden kadroya dahil edilmedi.