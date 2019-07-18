Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da takım kaptanlığına kadar yükselen ve 5 ayrı sezonda A takımda 100 maçta forma giyip 43 gole katkı sağlayan Yusuf Yazıcı'nın 2019-20 sezonu öncesi Avrupa'ya transfer konusu bordo-mavili camianın gündemine oturdu.

Trabzonspor´da özellikle son 1 ayda yapılan ve yapılacak transferlerden çok, Yusuf Yazıcı´nın takımdaki geleceği konuşuluyor. `Takımda kalsın´ ve `iyi bir ücrete satılsın´ şeklinde bordo-mavili camiada iki ayrı fikir ortaya çıkarken, ilk aşamada Yusuf´u takımda tutmak isteyen yönetim de 22 yaşındaki oyuncunun Avrupa´ya gitmek istemesi üzerine karar değişikliğine gitti.

AĞAOĞLU: 20 MİLYON EURO´NUN ALTINI KONUŞMAYACAĞIZ

Geçtiğimiz günlerde Fransa Lig 1 ekibi Lille´nin yaptığı teklifi yetersiz bulması nedeniyle geri çeviren Trabzonspor yönetimi, Avrupa´ya transfer olmak isteyen Yusuf Yazıcı için tavrını net bir ifade ile ortaya koyuyor. Konuyla ilgili olarak DHA'ya açıklamada bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı´nın transferi konusunda şu an bir gelişme yok. Zaten 20 milyon Euro´nun altını konuşmayacağımızı net bir şekilde belirttik. Şu ana kadar da Yusuf için bu rakamlarda bize ulaşan bir teklif olmadı" ifadelerini kullandı.