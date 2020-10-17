Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek, yönetecek.

TRABZOSPOR CEPHESİ

Ligin 4 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny Semedo, görev almaları halinde ilk kez bordo-mavili formayı giyecek.

Karadeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı Flavio ile sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak forma giyemeyecek.

Nwakaeme ile Ekuban'ın durumları ise maç saatinde belli olacak.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Sezona kötü başlayan son şampiyon Medipol Başakşehir, ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Turuncu-lacivertli takım, oynadığı 4 karşılaşmada da gol atamazken, yalnızca 1 puan toplayabildi. Medipol Başakşehir, bu maçlarda Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla yenilirken, son maçında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. İstanbul ekibi haftaya 1 puan ile son sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de kart cezası biten İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Afobe, Diabate, Djaniny

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme*

CEZALI: Flavio

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Mert- Caiçara, Epureanu, Skrtel, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz, Giuliano, Crivelli (Ba)

SAKAT: Azubuike, Chadli*

CEZALI: Yok