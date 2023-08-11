Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun açılış maçında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Denswil'in kafa golüyle kazanan bordo-mavililer sezona üç puanla başladı.
Giriş: 11.08.2023 - 20:08
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, rakibini maçın başında bulduğu golle 1-0 mağlup edip sezona üç puanla başladı.
Karadeniz ekibini galibiyete taşıyan golü 9. dakikada Denswil kaydetti.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN