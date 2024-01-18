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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Trabzonspor: 3 - Manisa FK: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Trabzonspor: 3 - Manisa FK: 1 MAÇ SONUCU

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'yı 3-1 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 21:17 Güncelleme: 18.01.2024 - 21:51
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        Trabzonspor son 16'da
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Manisa FK'yı konuk etti.

        Bordo mavililer, Papara Park'ta rakibini 3-1 yenerek son 16'ya kaldı.

        Trabzonspor'un gollerini 7. dakikada Fountas, 28. ve 69. dakikalarda Enis Destan attı. Konuk ekibin tek golü 15. dakikada Korenica'dan geldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Enis Destan'ın pasında, ceza yayı üzerinden Fountas'ın şutunda yerden seken top, kaleci Samet Karabatak'ın solundan filelerle buluştu: 1-0.

        15. dakikada konuk takım eşitliği sağladı. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Korenica'nın kullandığı serbest atışta barajı geçen top, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 1-1.

        28. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, altıpas çizgisi üzerinde yükselen Enis Destan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

        69. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ taraftan pasında yakın mesafeden Enis Destan'ın şutunda top, kaleci Samet Karabatak'ın sağından filelerle buluştu: 3-1.

        Bordo-mavili takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adını yazdırdı.

        MAÇTAN NOTLAR

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Bitexen Antalyaspor maçı 11'ine göre Benkovic'in yerine Hüseyin Türkmen'e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'a, Berat Özdemir'in yerine Umut Güneş'e, Visca'nın yerine Kerem Şen'e ilk 11'de görev verdi.

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları düzelmesine karşın Bakasetas ve Umut Bozok ile sakatlığı devam eden Orsic ile Abdülkadir Ömür, maç kadrosunda yer almadı.

        Karadeniz ekibinde uzun bir sakatlık süreci yaşayan Hüseyin Türkmen, genç oyuncu Arif Boşluk ve sezon başında transfer edilen Umut Güneş, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

        Karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kalırken, az sayıda taraftar maçı stattan takip etti.

        Maçın son dakikasında sakatlık geçiren Arif Boşluk, sedyeyle oyunu terk etti.

        TRABZONSPOR: 3 - Manisa FK: 1

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Hüseyin Aylak

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 46 Fernandez), Baniya, Hüseyin Türkmen (Dk. 77 Berat Özdemir), Arif Boşluk, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 64 Visca), Fountas (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Enis Destan (Dk. 86 Poyraz Yıldırım)

        Manisa FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Bartu Göçmen, Cissokho, Furkan Mehmet Doğan, Gakpa, Burak Altıparmak (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Kazım Can Kahya (Dk. 62 Bekir Karadeniz), Korenica (Dk. 74 Diallo), Mary (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Topalli (Dk. 46 Lima)

        Goller: Dk. 7 Fountas, Dk. 28 ve 69 Enis Destan (Trabzonspor), Dk. 15 Korenica (Manisa FK)

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