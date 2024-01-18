Trabzonspor: 3 - Manisa FK: 1 MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, Manisa FK'yı konuk etti.

Bordo mavililer, Papara Park'ta rakibini 3-1 yenerek son 16'ya kaldı.

Trabzonspor'un gollerini 7. dakikada Fountas, 28. ve 69. dakikalarda Enis Destan attı. Konuk ekibin tek golü 15. dakikada Korenica'dan geldi.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Bitexen Antalyaspor maçı 11'ine göre Benkovic'in yerine Hüseyin Türkmen'e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'a, Berat Özdemir'in yerine Umut Güneş'e, Visca'nın yerine Kerem Şen'e ilk 11'de görev verdi.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları düzelmesine karşın Bakasetas ve Umut Bozok ile sakatlığı devam eden Orsic ile Abdülkadir Ömür, maç kadrosunda yer almadı.

Karadeniz ekibinde uzun bir sakatlık süreci yaşayan Hüseyin Türkmen, genç oyuncu Arif Boşluk ve sezon başında transfer edilen Umut Güneş, bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı.

Karşılaşmaya taraftarlar ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kalırken, az sayıda taraftar maçı stattan takip etti.

Maçın son dakikasında sakatlık geçiren Arif Boşluk, sedyeyle oyunu terk etti.