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Trabzon İmsakiye 2023: Trabzon sahur vakti ve iftar saati kaçta? Trabzon Ramazan İmsakiyesi

Ramazan için son günlere girdik. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 günlük İmsakiye takvimini açıklamasının ardından, Trabzon İmsakiye konusu da Müslüman alemi tarafından araştırma konusu oldu. Bu yıl 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı için merak edilen, “"İlk sahura kaçta kalkılacak ve iftar vakti vakti ezanı kaçta okunuyor?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik. İşte Trabzon imsakiye takvimi 2023…

Giriş: 22.03.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük İmsakiye takvimi duyuruldu. Hal böyle olunca Trabzon İmsakiye arama motorlarının araştırma konularından biri oldu. 2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayına sayılı günler kala, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların merak ettiği, "Trabzon’da ilk sahur vakti ve ilk iftar saati kaçta?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte, Diyanet Trabzon imsakiye takvimi 2023 ile Trabzon sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri...

    TRABZON İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

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  • RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Bu sene Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitiyor.

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılı yani bu seneki Ramazan Ayı için oruçlar 29 gün tutulacak. Çünkü Hicri Takvim'de aylar bazen 29 bazen de 30 gün sürebilmektedir. Buna göre; Ramazan her sene 30 gün sürmemektedir. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olabilir. 2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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