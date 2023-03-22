Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 30 günlük İmsakiye takvimi duyuruldu. Hal böyle olunca Trabzon İmsakiye arama motorlarının araştırma konularından biri oldu. 2023 Ramazan Ayının ilk sahuruna 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayına sayılı günler kala, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların merak ettiği, "Trabzon’da ilk sahur vakti ve ilk iftar saati kaçta?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte, Diyanet Trabzon imsakiye takvimi 2023 ile Trabzon sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri...

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