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Şekli itibariyle domatese, rengi itibariyle de havuca benzemektedir. Son dönemlerde popülerleşen bir meyve olan cennet hurması, ham ve sert şekildeyken sarı renktedir; olgunlaşmaya başladıkça turuncu rengini alır. Trabzon hurması faydaları ve zararları nelerdir? Trabzon hurması neye iyi gelir? Trabzon hurması faydaları Osman Müftüoğlu. Trabzon hurması faydaları cinsellik yönünden nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Trabzon Hurması Faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Trabzon hurması C vitamini yönünden zengin bir meyvedir. Dolayısıyla C vitamin sayesinde hastalıklardan korunmak için tercih edilebilir.

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Bağırsak sağlığını korur: Lifli yapıya sahip olan meyve, bağırsak sağlığı için birebirdir. Yemeklerin daha kolay sindirilmesini destekler ve kabızlık gibi sorunları önler. Bağırsaktaki bakterileri dengelediği ve kabızlığa iyi geldiği için uzmanlar tarafından da önerilmektedir.

Sindirimi kolaylaştırır: Lif bakımından zengin bir meyve olduğundan dolayı bağırsak hareketlerini düzenlemektedir. Dışkının yumuşak olmasını sağlar; böylelikle kabızlık probleminin önüne geçer. Lif içeriği sayesinde dışkının kolayca atılmasını sağlar.

Kanser riskini önler: Yüksek antioksidan ve kateine sahip olan cennet hurması, serbest radikallerle savaşır. Böylelikle kansere karşı koruma kalkanı oluşturur.

Diyabet riskini düşürür: Düşük bir glisemik indekse sahip olan meyve, diyabetikler için kan şekerini kontrol altında tutmada yardımcı olabilir.

Göz sağlığını güçlendirir: İçeriğinde yer alan A vitamini sayesinde görme duyusunun güçlenmesine katkı sağlar. İleriki yaşlarda göz hastalıkları yaşamamak için meyve düzenli olarak tüketebilirsiniz. Kornea ve retina sağlığı için tüketilmesi tavsiye edilir.

Kalp damar sağlığını korur: Şayet tansiyon değerinizde sık sık oynamalar mevcutsa Trabzon hurmasından ölçülü miktarda tüketerek kan basıncınızı kontrol altına alabilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için Trabzon hurması önerilmektedir.

Cildi arındırır ve besler: Cilde faydalarıyla ön plana çıkan bir besindir. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Ayrıca kırışıklar için de etkili olduğundan dolayı daha genç bir görünüme kavuşmanıza yardım eder. Cildi yağdan arındırır; canlı bir görünüm kazandırır. Yaşlanma karşıtı olarak bilinen meyve, hücre hasarını da önler.

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Trabzon Hurması Zararları

Cennet hurması insan sağlığının korunmasında oldukça önemli bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Fazla tüketildiği zaman içeriğindeki yoğun meyve şekeri sebebiyle şekeri çıkartabilmektedir. Genellikle kabızlığa karşı çözüm getiren bir meyve olarak bilinse de fazla tüketimiyle kabızlık sorunu görülebilir. Kronik rahatsızlığı olan bireyler de meyvenin tüketimine dikkat etmelidir.

Trabzon Hurması Neye İyi Gelir?

Güçlü bir antioksidan kaynağı olmasından dolayı kanser oluşumunu önler.

Viral ve bakteri kaynaklı enfeksiyonlardan korunmanıza katkı sağlar.

Önemli bir enerji kaynağıdır. Yorgunluk, stres ve bitkinlikle savaşır. Enerji metabolizmasını destekler.

Trabzon hurması içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde göz sağlığı için faydalıdır.

Vücudun ihtiyaç duyduğu C vitaminin büyük bir kısmını karşılar. Böylelikle vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.

Hem enfeksiyonlarla savaşır, hem de enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Saçların düzenli uzamasına yardımcı olur, saç dökülmelerine karşı etkilidir. Zengin lif kaynağı olan cennet hurması, mide ve bağırsak sağlığını destekler. Kabızlık ve ishale karşı iyi gelmektedir. Özellikle on iki parmak bağırsağında problem olanların tüketmesi yararlı olabilir. İltihaplı bağırsak hastalıkların tedavisinde destekleyicidir. Gastrit ve ülsere bağlı gelişen semptomları hafifletir.

Kilo vermeye yardımcı besinlerden biridir.

İçeriğinde yer alan vitamin ve minerallerden ötürü kalp ve damar sağlığını desteklemektedir. Kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Düzenli tüketildiği zaman cinsel sağlığı da olumlu yönde destekler.

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Hemoroit tedavisinde etkilidir. Hemoroit yaralarında meydana gelen aşırı kanamaların durdurulmasına yardımcı olmaktadır.

Bakır bakımından oldukça zengindir. Kırmızı kan hücrelerinin yapımına ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Anemi, kansızlık sorunu yaşayanlar Trabzon hurmasını tüketebilir.

Doku onarımında, kıkırdak sağlığında, kemiklerin gelişiminde ve hücre yenilenmesinde aktif rol oynamaktadır.

Potasyum açısından zengindir. Potasyum damar genişletici özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bu lezzetli meyve, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken damar sağlığını da destekler. Şayet düşük tansiyon sahibiyseniz tüketim miktarında ölçülü olmanızı tavsiye ederiz.

Düşük sodyum seviyeleri sayesinde hipertansiyon hastalarının tüketebileceği meyvelerden biridir.

Vücuttaki toksik maddelerle mücadele ederek karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Ancak aşırıya kaçırılması karaciğer yağlanmasına sebep verebileceğinden tüketim konusunda dikkatli olunmalıdır.

Trabzon Hurması Faydaları Osman Müftüoğlu

Müftüoğlu, Hürriyet'teki köşesinde "En sağlıklı 10 meyve" başlıklı yazısının detaylarında Trabzon hurmasına da yer vermektedir. Müftüoğlu "Trabzon hurması çok güçlü doğal molekülü barındıran bir meyve. Karetenoidlerden, vitamin ve minerallerden ve tabii ki posa yapılarından çok ama çok güçlü. Özellikle karetenoid gücü bu konuda pek ünlü olan mangoyu kesinlikle yolda bırakır" ifadeleriyle Trabzon hurmasının faydalı yapısından söz etmektedir.

Trabzon Hurması Faydaları Cinsellik

Trabzon hurması sağlık için sağladığı faydaların yanı sıra cinsellik sağlığı da olumlu yönde etkiler. İktidarsızlık sorununa çare olan Trabzon hurması, cinsel gücü arttırmaktadır. Afrodizyak etkileriyle hem erkek hem de kadınlarda cinsel isteği tetikleyen meyve, sperm kalitesini de arttırır.

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