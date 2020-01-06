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Trabzon'un Kalkınma Mahallesi'nde, yılbaşı gecesi, bir grup arkadaşıyla birlikte eğlenen Ö.F.K. adlı genç, gecenin ilerleyen saatlerinde aldığı alkolün etkisiyle fenalaştı.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkol ve birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen gencin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERDİLDİ

Bir süre önce İstanbul Havalimanı inşaatında çalıştığı öğrenilen Ö.F.K.’nın, İsveç’in Göteborg şehrinde yaşadığı ve izin alarak yılbaşı tatilini geçirmek üzere Trabzon'a geldiği ortaya çıktı.

Ö.F.K, otopsinin ardından gözyaşları arasında Düzköy’ün Çal Mahallesinde toprağa verildi.

Bu arada olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerince, yılbaşı eğlencesinde Ö.F.K.'nin hangi arkadaşlarının uyuşturucu kullandığının tespit edildiği ve uyuşturucu maddenin nereden veya kimlerden satın alındığının da araştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca uyuşturucuyu satan kişilerin yakalanması için soruşturmanın İstanbul’a kadar uzanabileceği de ifade edildi.