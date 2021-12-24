Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Söğütlü Mahallesi sahil yolunda, Giresun yönünden Trabzon istikametine giden Sinan Yaylı yönetimindeki 61 ADZ 893 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada otomobilde bulunan Murat Bekar olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Sinan Yaylı, 112 Acil Servis ekiplerince Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesine kaldırıldı.