Trabzon'da mobil mamografi aracında geçen yıl 270 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi

Trabzon'da hizmet veren mobil mamografi aracında geçen yıl 270 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi.

Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2020'den beri hizmet veren mobil mamografi aracı, geçen yıldan itibaren Ortahisar Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

Toplum sağlığı merkezlerinde konuşlandırılarak Ocak 2024'ten itibaren 18 ilçeye giden araç, mamografi çekimi yaptırmak isteyen 6 bin 988 kadına ücretsiz hizmet verdi.

Ortahisar Sağlık Müdürü Erdem Malkoç, dünyada en sık görülen kanser türlerinden birinin meme kanseri olduğunu söyledi.

Malkoç, özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, dünyada hala ölüm sebepleri arasında kanserin ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Meme kanserinde erken teşhis edildiğinde tedavi imkanının daha fazla olduğuna işaret eden Malkoç, "Mamografi yoluyla meme kanseri önceden tespit edilebiliyor. İlk ve erken evrelerde tespit edilen meme kanseri, iyileşme sürecinde de çok daha etkili oluyor. Bu sebepten dolayı mamografi bizim için önemli" dedi.

Malkoç, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve mobil mamografi araçlarında meme kanserine karşı taramalar yaptıklarını anlatarak, 2020'de Trabzon Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen aracın şimdiye kadar 22 bini aşkın kadına hizmet verdiğini vurguladı.

Mobil mamografi aracında son 1,5 yılda 6 bin 988 kadına mamografi çekildiğini belirten Malkoç, "Geçen yıl tarama yapılan 4 bin 900 kadından 270'inin sonucu pozitif çıktı, ileri tetkik ve tedavi merkezlerine yönlendirildi. Bunlardan 19'u kanser tanısı aldı ve tedavileri devam ediyor. Bu yıl ise 2 bin 88 kadının taraması yapıldı ancak kanser şüphesi görülenlere ilişkin veriler henüz elimize ulaşmadı" diye konuştu.

Malkoç, erken tedavi ve teşhis için 40-69 yaş arası kadınları mamografi çektirmek için KETEM'lere ve mobil aracın bulunduğu yerlere davet ederek, şunları kaydetti: "18 ilçenin tamamına hizmet vermekteyiz. Oradaki aile hekimlerimizin ve toplum sağlığı merkezinde çalışan arkadaşlarımızın desteğiyle vatandaşımızı haberdar ediyoruz. İlçe sağlık müdürlüğü bahçesinde ya da aile sağlığı merkezinin olduğu bölgede aracımızı konumlandırarak çekimlerimizi yapıyoruz. Hizmeti kadınların ayağına kadar götürüyoruz."