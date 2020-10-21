Trabzon'da Macaristan ile iş birliği konuları görüşüldü

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, özellikle turizm ve tarım başta olmak üzere Macaristan ile Trabzon arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.
Büyükelçi Matis, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.
Matis ve Hacısalihoğlu, ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.
Matis, burada yaptığı konuşmada, özellikle turizm ve tarım başta olmak üzere Macaristan ile Trabzon arasında iş birliğini geliştirmeyi amaçladıkları vurguladı.
İkili ilişkilere dikkati çeken Matis, "Gerçekten tarihi kökleri çok eskiye dayanan bir ilişkimiz var. Bunu tekrar hareketlendirmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.
- "İlişkileri tekrar hareketlendirmeyi istiyoruz"
Hacısalihoğlu da Matis'e Trabzon'un tarihi, ticari ve kültürel geçmişi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kentin yatırım olanakları ve iş birliği imkanlarıyla ilgili de görüşlerini aktaran Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:
"Macaristan'ın Zigetvar kenti ile Trabzon kardeş şehir. Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da doğdu ve Zigetvar'da yaşamını yitirdi. Bu açıdan Trabzon ve Macaristan'ın özel bir bağı var. Bir dönem ikili ilişkiler çok yoğun biçimde yaşandı. Bu ilişkileri tekrar hareketlendirmeyi istiyoruz. Pandemi sürecinde video konferans yöntemiyle görüşmelere başlayabilir, ardından karşılıklı ziyaretlerle iş birliğini geliştirebiliriz."
Ziyarete, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ve Trabzon Fahri Konsolosu Umut Durbakayım da katıldı.
Öte yandan Matis, ziyaretin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni gezerek eserler hakkında Hacısalihoğlu'ndan bilgi aldı.
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