Kenar çizgisinde Cyle Larin ile Manolis Siopis'in girdiği ikili mücadele sırasında yaşananlar nedeniyle sinirler gerildi. Larin'e maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından kırmızı kart gösterilirken, Siopis ise sarı kart ile cezalandırıldı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Kanadalı futbolcu, oyuna girdikten yalnızca 10 dakika sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Direkt kırmızı kart gören Larin, Beşiktaş'ın gelecek hafta oynayacağı Alanyaspor maçında görev yapamayacak.