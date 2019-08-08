Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta yaptığı açıklamada, ilçedeki hastanelere bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile başvuranların sayısında artış yaşandığını söyledi.

Bu tür durumların yaz aylarında zaman zaman yaşanabildiğini vurgulayan Usta, "Turist ishali diye de tabir edilen bir durum. Yoğunluk yaşanması dolayısıyla ilçedeki hastanelere gerekli her türlü takviye yapıldı." dedi.

AA'nın haberine göre Usta, akşam saatlerinden itibaren hastanelere yaklaşık 200 kişinin benzer şikayetlerle başvurduğunu dile getirdi, tedavileri tamamlanan hastaların büyük bölümünün taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık durumu ağır seyreden vaka bulunmadığını ifade eden Usta, şikayetlerde artışa neden olan sebep ya da sebeplerin araştırıldığını sözlerine ekledi.