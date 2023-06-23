Türkiye Petrolleri AO (TPAO) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Karadeniz’de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında bulunan iki petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için başvuruda bulundu.

TPAO'nun başvurusu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23 Ağustos 2023'ten itibaren ilgili kanun gereğince 3 yıl süreyle uzatılması için yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.