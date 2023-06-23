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TPAO, Karadeniz'deki petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvuruda bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de belirtilen alanlardaki petrol arama ruhsatı süresinin 23 Ağustos 2023'ten itibaren 3 yıl uzatılması için başvuruda bulundu

Giriş: 23.06.2023 - 08:33 | Güncelleme: ABONE OL
TPAO, Karadeniz'deki petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvuruda bulundu
AA

Türkiye Petrolleri AO (TPAO) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Karadeniz’de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında bulunan iki petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için başvuruda bulundu.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

TPAO'nun başvurusu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 23 Ağustos 2023'ten itibaren ilgili kanun gereğince 3 yıl süreyle uzatılması için yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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