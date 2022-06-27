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Tozluyaka oyuncuları ve konusu: FOX TV yeni dizisi Tozlu Yaka oyuncuları kimler, konusu ne, uyarlama mı?

Tozluyaka oyuncuları kimler? Tozluyaka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Tozluyaka oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bu akşam 20:00'da ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine çıkacak olan Tozluyaka dizisi genç ve usta oyuncuları bir araya getirdiği kadrosu ve ilgi çekici konusu ile dikkatleri üzerine çekti. Her hafta pazartesi akşamı yayınlanacak olan Tozluyaka konusu ve oyuncuları dizi severlerin gündeminde yer alıyor. İşte Tozluyaka oyuncuları ve dizinin konusu hakkında merak edilenler...

27.06.2022 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • FOX TV ekranlarında bu akşam yayın hayatına başlayacak olan Tozluyaka dizisinin senaryosunu Yekta Torun kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Peki, Tozluyaka oyuncuları kimler, konusu ne? İşte Tozluyaka dizisi oyuncu kadrosu hakkında merak edilenler...

  • Öğrencilerin aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alacak olan Tozluyaka oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İşte Tozluyaka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

    TOZLUYAKA KONUSU NEDİR?

    Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka’ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.

  • TOZLUYAKA DİZİSİ OYUNCULARI

    Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Nebil Sayın, Kadim Yaşar, Kaan Mirac Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahyaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Duygu Özşen, Özgür Foster ve Ahmet Haktan Zavlak gibi isimler yer alıyor.

  • TOZLUYAKA DİZİSİ UYARLAMA MI?

    FOX TV ekranlarında yayınlanacak Tozluyaka dizisi uyarlama değil, özgün bir hikayedir.  Tozluyaka dizisinin senaryosunu Yekta Torun kaleme alıyor.

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