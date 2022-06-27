Öğrencilerin aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayelerini konu alacak olan Tozluyaka oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İşte Tozluyaka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

TOZLUYAKA KONUSU NEDİR?

Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka’ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulüme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı.